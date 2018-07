Bruno Soares avança à decisão de duplas em Queen's

LONDRES - O brasileiro Bruno Soares segue em ótima fase no circuito profissional de duplas da ATP e está em mais uma final nesta temporada. Junto com o seu parceiro fixo, o austríaco Alexander Peya, derrotou neste sábado a dupla formada pelo francês Julien Benneteau e pelo sérvio Nenad Zimonjic por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/2 - e avançou à decisão do Torneio de Queen's, em Londres, disputado em quadras de grama e preparatório para Wimbledon - Grand Slam que começa no próximo dia 24.

Mais uma vez, os adversários serão os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, os mesmos que eliminaram Soares e Peya na recente semifinal de Roland Garros e evitaram o título da parceria no Masters de Madri. Os gêmeos superaram a dupla indiana formada por Rohan Bopanna e Mahesh Bhupathi, por 6/4 e 6/2, e completaram 18 partidas invictas.

Formando com Peya a segunda melhor dupla desta temporada - atrás somente dos irmãos Bryan -, Bruno Soares vai em busca do quarto troféu do ano e o 14.º da carreira. E esta também é a segunda final do tenista mineiro em quadras de grama inglesas. Em 2008, quando fazia dupla com o sul-africano Kevin Ullyett, ele foi campeão no ATP 250 de Nottingham.