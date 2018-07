Bruno Soares avança à final de duplas em Eastbourne

Cabeças de chave número 1 do evento inglês que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam que começa na próxima segunda, Soares e Peya se garantiram na decisão ao vencerem os irmãos britânicos Ken e Neal Skupski por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).

Os rivais do brasileiro e do austríaco na final serão conhecidos em outro jogo programado para esta quinta-feira. Eles pegarão os vencedores da partida entre a parceria formada pelos britânicos Colin Fleming e Ross Hutchins e a dupla firmada pelo filipino Treat Huey e o britânico Dominic Inglot.

Soares e Peya precisaram de apenas uma hora e cinco minutos para confirmar favoritismo no duelo desta quinta-feira. Sem ter o saque ameaçado no primeiro set, a dupla aproveitou o único break point cedido pelos irmãos Skupski para abrir vantagem e depois fechar a parcial em 6/3. Já no segundo set, nenhuma das parcerias conseguiu quebras de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual o brasileiro e o austríaco foram superiores para fazer 7/3 e liquidar o confronto.

SIMPLES - A chave de simples do Torneio de Eastbourne já definiu nesta quinta-feira três dos quatro tenistas que disputarão as semifinais. Um deles é o francês Richard Gasquet, cabeça de chave número 1, que derrotou o eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

O próximo adversário de Gasquet será o ubseque Denis Istomin, que nas quartas de final superou o francês Edouard Roger-Vasselin por 7/6 (7/5) e 6/2.

Outro tenista já garantido na semifinal é o norte-americano Sam Querrey, que bateu o francês Julien Benneteau por 7/6 (7/5) e 6/4. O seu próximo rival sairá do duelo entre o francês Jeremy Chardy e o espanhol Feliciano López.