Bruno Soares avança à final de duplas em Montreal

MONTREAL - Bruno Soares deu sequência a sua grande temporada neste sábado ao avançar a mais uma final neste ano. Ao lado do austríaco Alexander Peya, o brasileiro derrotou os poloneses Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3) e garantiu lugar na decisão do Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

Com o resultado, Soares vai disputar sua 8ª final da temporada e tentará conquistar seu quinto troféu do ano - o quarto ao lado de Peya. Ele ainda vai em busca de seu primeiro título de um torneio Masters 1000, após ser vice-campeão em Madrid, em maio.

Para tanto, precisará vencer mais uma partida no piso rápido do Canadá. O adversário da final vai sair do confronto entre Robert Lindstedt e Daniel Nestor e a dupla formada por Andy Murray e Colin Fleming. As duas parcerias se enfrentam ainda neste sábado.