Bruno Soares avança na Suíça e luta por vaga no ATP Finals

A parceria está chegando ao fim, mas o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya não desistem. Nesta sexta-feira, os dois ganharam com extrema facilidade da dupla formada pelo polonês Marcin Matkowski e o sérvio Nenad Zimonjic por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, e avançaram às semifinais do Torneio da Basileia, na Suíça, um ATP 500 em quadras duras. Assim, seguem vivos na luta por uma vaga no ATP Finals, em novembro, em Londres.

Para chegar à competição na Inglaterra que reunirá as oito melhores duplas da temporada, Bruno Soares e Alexander Peya precisam de bons resultados na Basileia e no Masters 1000 de Paris, na França, na semana que vem. Assim, um título na Suíça é vital para suas pretensões e a vitória nesta sexta-feira contra a parceira cabeça de chave número 4 foi muito importante.

Neste sábado, pelas semifinais, os dois terão pela frente a dupla formada pelo holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, cabeças 2, que na quinta-feira haviam passado pelos espanhóis Rafael Nadal e Marc López. A outra vaga na final está entre Dominic Inglot/Robert Lindstedt e Jamie Murray/John Peers. O irmão de Andy Murray será o parceiro de Bruno Soares a partir do ano que vem.