Bruno Soares avança às oitavas nas duplas no US Open

NOVA YORK - O brasileiro Bruno Soares está nas oitavas de final do torneio de duplas do US Open, último Grand Slam do ano que está sendo disputado na cidade de Nova York. Ele e o austríaco Alexander Peya derrotaram neste sábado o também austríaco Oliver Marach e o alemão Christopher Kas com facilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Cabeças de chave número 2, Soares e Peya seguem firme em busca do título e nas oitavas de final terão pela frente o vencedor do jogo no qual o uruguaio Pablo Cuevas e o argentino Horácio Zeballos enfrentarão os norte-americanos Austin Krajicek e Denis Kudla.

SIMPLES

Ainda neste sábado, o francês Richard Gasquet contou com a desistência do russo Dmitry Tursunov para avançar às oitavas de final na chave de simples. Cabeça de chave número 8, ele vencia por 2 sets a 1, mas nem precisou completar o quarto set para se classificar. Agora, terá pela frente o canadense Milos Raonic.

Cabeça de chave número 18, o sérvio Janko Tipsarevic também avançou ao bater o norte-americano Jack Sock por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/1), 6/1 e 6/2, e agora enfrentará o espanhol David Ferrer. Já o alemão Philipp Kohlschreiber, 22.º favorito, derrotou o norte-americano John Isner e terá pela frente o número 2 do mundo, Rafael Nadal.