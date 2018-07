Bruno Soares avança às quartas de final na Austrália O brasileiro Bruno Soares segue na luta pelo título da chave de duplas do Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, em parceria com o norte-americano Eric Butorac, o tenista mineiro superou o paquistanês Aisam Qureshi e o antilhano Julien Roger por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.