Bruno Soares avança na chave de duplas em Valência

Desde que foi campeão no US Open, Bruno Soares conquistou dois títulos com Peya, em Kuala Lumpur e Tóquio, e outro com o também brasileiro Marcelo Melo, em Estocolmo. Agora, tenta manter o embalo em Valência, novamente ao lado do tenista austríaco. Nesta quinta-feira, eles ganharam dos eslovacos Martin Klizan e Michal Mertinak por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Cabeças de chave número 2 em Valência, Bruno Soares e Peya precisaram de 1 hora e 5 minutos para vencer e esperam agora a definição de seus adversários na semifinal. Eles vão jogar contra os ganhadores do confronto desta sexta-feira entre os espanhóis David Ferrer e Juan Carlos Ferrero e a dupla formada pelo austríaco Julian Knowle e o eslovaco Filip Polasek.

O também brasileiro André Sá não teve a mesma sorte e foi eliminado nesta quinta-feira na chave de duplas em Valência. Jogando ao lado do croata Marin Cilic, ele tinha passado na estreia por outro representante do Brasil no torneio, Marcelo Melo, mas agora perdeu para o mexicano Santiago González e o norte-americano Scott Lipsky por 7/6 (7/0), 2/6 e 10/7.

NOVA DERROTA - Um dia depois de perder para o suíço Roger Federer, Thomaz Bellucci também foi eliminado na chave de duplas do Torneio da Basileia, na Suíça. Jogando ao lado do finlandês Jarkko Nieminen, ele foi derrotado na estreia desta quinta-feira, diante de Treat Conrad Huey (Filipinas) e Dominic Inglot (Grã-Bretanha), por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.