Bruno Soares avança nas duplas em Indian Wells com vitória de virada

O triunfo dos campeões do Aberto da Austrália é uma má notícia para Marcelo Melo. Eliminado precocemente em Indian Wells, o brasileiro tem a sua condição de número 1 do mundo no ranking de duplistas ameaçada exatamente por Jamie Murray, irmão de Andy Murray.

Caso Soares e Murray avancem às semifinais em Indian Wells, o britânico ultrapassará Melo na próxima atualização da lista da ATP. E esse confronto que definirá a liderança do ranking será contra os espanhóis Feliciano Lopez e Marc Lopez.

SIMPLES - Com dificuldades, o japonês Kei Nishikori se garantiu nesta terça nas oitavas de final em Indian Wells. O número 6 do mundo superou o norte-americano Steve Johnson, 35º colocado no ranking, por 2 a 0, com um duplo 7/6, em 1 hora e 56 minutos.

O japonês sofreu com o saque do norte-americano, que disparou oito aces, cinco a mais do que ele, mas mesmo assim conseguiu vencer. O próximo adversário de Nishikori sairá do duelo entre o norte-americano John Isner e o francês Adrian Mannarino.

Também nesta terça, o francês Gilles Simon (19º) foi eliminado em Indian Wells ao perder para o alemão Alexander Zverev (58º) por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.