Bruno Soares bate André Sá e fatura título de duplas do Brasil Open

SÃO PAULO - Em final que reuniu dois tenistas brasileiros em lados opostos, Bruno Soares se deu melhor no confronto com André Sá e conquistou o título da chave de duplas do Brasil Open, que está sendo realizado em São Paulo, no Ibirapuera. Soares defendeu o seu título de 2011, quando atuava em parceria com Marcelo Melo.

Dessa vez, a conquista de Bruno Soares, número 19 do mundo, veio com o norte-americano Eric Butorac, 27º colocado no ranking de duplas da ATP. Na decisão, os cabeças de chave número 1 do Brasil Open superaram Sá, número 54 do mundo, e o eslovaco Michal Mertinak, que está em 61º lugar, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 10/8, em 1 hora e 32 minutos.

Antes da decisão, os campeões passaram pelos argentinos Carlos Berlocq e Leonardo Mayer, pelos brasileiros Thomaz Bellucci e Marcelo Melo, e pelo colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. A vitórias nas semifinais, contra os colombianos, foi de virada, como aconteceu na decisão.

Sá e Mertinak vinham embalados pela excelente campanha no Brasil Open, sem perder sequer um set em São Paulo, mas sucumbiram na decisão, mesmo após triunfarem na primeira parcial.

A conquista deste domingo rendeu uma premiação de US$ 26 mil a Soares e Butorac. Além disso, eles vão ganhar 250 pontos nos rankings de duplas da ATP, que será atualizado na segunda-feira. Este foi o primeiro título da dupla, constituída após o encerramento da temporada passada. Até então, Soares atuava com Marcelo Melo.