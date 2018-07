Bruno Soares bate André Sá nas duplas e avança às quartas no Rio Open

RIO - Uma das melhores duplas do circuito profissional na atualidade, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya conseguiram nesta segunda-feira uma difícil classificação às quartas de final do Rio Open, torneio da série ATP 500, realizado no Jóquei Club Brasileiro, no Rio. Na estreia da chave de duplas, a segunda melhor parceria do mundo derrotou o brasileiro André Sá e o argentino Juan Monaco por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 10 a 3 no super tie-break.

Cabeças de chave número 1 da competição em solo carioca, Bruno Soares e Alexander Peya já sabem quem enfrentarão na luta por uma vaga nas semifinais. Também nesta segunda, o francês Jeremy Chardy e o checo Lukas Dlouhy ganharam da parceria formada pelo holandês Robin Haase e pelo Christopher Kas por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 6/7 (8/10) e 10 a 7 no super tie-break.

Em quadra, Bruno Soares e Peya mostraram no primeiro set por que são um dos melhores do mundo e ganharam facilmente com duas quebras de serviço. Na segunda parcial, entraram desconcentrados, sofreram uma quebra e o jogo foi para o super tie-break. Quando o placar apontava 3 a 0 para os cabeças de chave número 1, veio uma forte chuva e o jogo ficou paralisado por cerca de 45 minutos. Na volta, os favoritos não perderam a concentração desta vez e fecharam a partida.