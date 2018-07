Bruno Soares cai nas duplas nos EUA; Wawrinka é eliminado

O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya não conseguiram justificar a condição de cabeças de chave número 2 do torneio de duplas do Masters 1000 de Cincinnati ao serem eliminados nesta sexta-feira nas quartas de final. Eles foram derrotados pelo norte-americano Jack Sock e pelo canadense Vasek Pospisil, que ganharam por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/7 no super tie-break.

Surpreendentes campeões de duplas na edição passada de Wimbledon, Sock e Pospisil assim se credenciaram para enfrentar nas semifinais os vencedores do confronto da parceria formada pelo canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic contra os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin, também programado para esta sexta.

Soares e Peya acabaram eliminados nesta sexta-feira nos Estados Unidos depois de terem se sagrado campeões do Masters 1000 de Toronto, no último domingo. Na ocasião, eles superaram o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig por 2 sets a 0.

Essa foi a segunda derrota de Soares e Peya em dois jogos diante de Sock e Pospisil. A anterior aconteceu justamente na campanha surpreendente do canadense e do norte-americano em Wimbledon. No Grand realizado em Londres, a dupla da América do Norte venceu por 3 sets a 1, pelas quartas de final.

SIMPLES

Se nas duplas Soares e Peya ficaram fora das semifinais, no torneio de simples o suíço Stan Wawrinka não conseguiu sustentar a condição de terceiro cabeça de chave em Cincinnati nesta sexta-feira. Atual quarto colocado do ranking mundial, ele caiu diante de Julien Benneteau, que ganhou por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/2, e avançou às semifinais.

Assim, Benneteau terá pela frente na próxima fase o ganhador da partida entre os espanhóis David Ferrer e Tommy Robredo, este último responsável pela surpreendente eliminação do sérvio Novak Djokovic nas oitavas de final.