Bruno Soares confirma que contusão de Peya atrapalhou

NOVA YORK - Pela primeira vez na final de duplas masculinas de um Grand Slam, o brasileiro Bruno Soares e seu parceiro, Alexander Peya, ficaram com o vice do US Open. Na decisão, perderam para o indiano Leander Paes e o checo Radek Stepanek por 6/1 e 6/3. De acordo com o tenista mineiro, o austríaco entrou na partida com uma lesão nas costas, sentida na semifinal contra Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig. A distensão aconteceu no penúltimo game.

"Ele tentou dar um smash e foi no limite. Na hora, estava quente, não sentiu nada. Mas hoje (domingo) estava muito mal, não conseguia esticar o braço ou sacar", disse Bruno Soares ao SporTV, que depois, em tom de brincadeira, culpou o compatriota Marcelo Melo. "O lance da contusão aconteceu em um lobby do Marcelo. Tá vendo? A culpa é sua Marcelo".

O austríaco chegou a pedir atendimento no segundo set. Durante o jogo, Bruno Soares tentou poupar o parceiro dos maiores esforços e o motivou para não abandonar. "No segundo set, ele estourou de vez, mas falei para ele ir até o fim. Estamos felizes pela campanha, foi uma fatalidade".

Alexander Peya deve ficar quatro semanas afastado e Bruno Soares joga, a partir desta sexta, a Copa Davis. O Brasil enfrenta a Alemanha, fora de casa, pela repescagem do Grupo Mundial.