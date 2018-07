Bruno Soares conquista título de duplas em Valência

Desde que conquistou o título de duplas mistas no US Open, ao lado da russa Ekaterina Makarova, no começo de setembro, Bruno Soares vem colecionando grandes resultados no circuito. Junto com o mesmo Alexander Peya, ele foi campeão em Kuala Lumpur (Malásia) e Tóquio (Japão). E, jogando com o também brasileiro Marcelo Melo, ganhou na semana passada o Torneio de Estocolmo (Suécia).

Ainda nesta temporada, Bruno Soares já tinha sido campeão do Brasil Open, em fevereiro, em São Paulo, quando jogou ao lado do norte-americano Eric Butorac. Assim, contabilizando apenas torneios de duplas masculinas, sua especialidade, o brasileiro de 30 anos soma 10 títulos na carreira - somente com Alexander Peya, com quem firmou parceria recentemente, já são três conquistas.

Com Bruno Soares em 20º lugar no ranking mundial de duplas e Alexander Peya na 26ª posição, eles entraram em Valência como cabeças de chave número 2 do torneio. E somaram três vitórias tranquilas até a final deste domingo, quando ganharam também dos espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1 hora e 4 minutos de partida.