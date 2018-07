Bruno Soares e Alexander Peya perdem dois match points e caem nos EUA

INDIAN WELLS - Não será desta vez que a dupla formada por Bruno Soares e Alexander Peya conquistará seu primeiro título em um Masters 1000. O brasileiro e o austríaco foram eliminados nesta sexta-feira em Indian Wells. Pelas semifinais, eles caíram diante do filipino Treat Huey e do polonês Jerzy Janowicz por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 12/10, em 1h19min de partida.

Peya e Soares comandaram boa parte do jogo, venceram mais pontos (67 a 58) e conquistaram uma quebra de serviço a mais (3 a 2). No set de desempate, a dupla ainda teve dois match points a seu favor, mas vacilou, não conseguiu fechar a partida e permitiu a virada dos adversários.

Com o resultado, Huey e Janowicz garantiram vaga na decisão de Indian Wells, na qual entrarão como azarões. Eles enfrentarão os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan, líderes do ranking mundial, que derrotaram nas semifinais o italiano Santiago Gonzalez e o norte-americano Scott Lipsky.