Bruno Soares e Alexander Peya vencem e vão às semifinais em Auckland

AUCKLAND - Cabeças de chave número 1 do torneio de duplas do ATP 250 de Auckland, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya garantiram vaga na semifinal da competição nesta quinta-feira. Eles avançaram com uma vitória sobre o dinamarquês Frederik Nielsen e o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 0, com duplo 7/5.

Vice-campeões do Torneio de Brisbane na semana passada, quando abriram a temporada de 2014, Soares e Peya terão pela frente agora, no jogo que valerá um lugar na decisão na Nova Zelândia, o italiano Daniele Bracciali e o checo Lukas Dlouhy, que nesta quinta passaram pelo mexicano Santiago Gonzalez e pelo norte-americano Scott Lipsky, cabeças de chave número 4, por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/3 e 10/5.

Outro brasileiro que assegurou classificação para a semifinal em Auckland nesta quinta-feira foi Marcelo Melo. Ele e o austríaco Julian Knowle sofreram, mas derrotaram os alemães Andre Begemann e Martin Emmrich por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/1 e 11/9.

Cabeças de chave número 2 da competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Melo e Knowle pegarão na semifinal o norte-americano Eric Butorac e o sul-africano Raven Klaasen, que nesta quinta sequer precisaram jogar para seguir em frente na Nova Zelândia. Eles contaram com a desistência da dupla formada pelo britânico Jamie Murray e pelo australiano John Peers e ganharam por W.O.

SIMPLES

A chave de simples do Torneio de Auckland também já definiu os seus quatro semifinalistas nesta quinta. O principal deles é o espanhol David Ferrer, primeiro cabeça de chave, que teve um pouco de dificuldades, mas bateu o seu compatriota Guillermo Garcia-Lopez por 2 sets a 1, com 6/3, 5/7 e 6/4.

Assim, Ferrer se credenciou para encarar na próxima fase o taiwanês Yen-Hsun Lu, que nas quartas de final superou o norte-americano Steve Johnson por duplo 6/4.

Já outra semifinal irá reunir o norte-americano John Isner, terceiro pré-classificado, e o espanhol Roberto Bautista Agut. O primeiro deles avançou ao levar a melhor em dura batalha contra o alemão Philipp Kohlschreiber, batido por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5). Já Agut arrasou o norte-americano Jack Sock por 6/1 e 6/3.