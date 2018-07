Bruno Soares e Alexander Peya vencem na estreia em Roland Garros

PARIS - Brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP, Bruno Soares fez sua estreia em Roland Garros nesta quarta-feira. E, ao lado do companheiro austríaco Alexander Peya, não teve dificuldades para vencer o usbeque Denis Istomin e o checo Lukas Rosol por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

No saibro de Paris, Soares e Peya formam a dupla cabeça de chave número dois e tentam defender ao menos as semifinais, obtidas no ano passado. Em 2013, foram eliminados pelos irmãos Bob e Mike Bryan que, desta vez, poderão enfrentar somente em uma eventual final - Soares também foi semifinalista em 2008.

Antes disso, porém, a dupla do brasileiro terá pela frente na segunda rodada o vencedor do confronto entre Andre Begemann/Robin Haase e Fabrice Martin/Hugo Nys. Se confirmarem o favoritismo, Soares e Peya poderão cruzar na terceira rodada com o norte-americano Eric Butorac e o sul-africano Raven Klaasen, finalistas do Aberto da Austrália deste ano.

A rodada desta quarta também contará com a estreia de outro brasileiro na chave de duplas. Marcelo Melo, jogando ao lado do israelense Jonathan Erlich, vai encarar a parceria formada pelo checo Frantisek Cermak e pelo russo Mikhail Elgin.