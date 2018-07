Bruno Soares e Alexander Peya vencem na estreia no Torneio de Memphis

MEMPHIS - Após a conquista do título no Brasil Open, Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya voltaram às quadras na noite desta quarta-feira e não decepcionaram. A dupla estreou com vitória no Torneio de Memphis, de nível ATP 500, ao superar os irmãos norte-americanos Christian e Ryan Harrison por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Embalada, a parceria de Soares e Peya terá pela frente nas quartas de final a dupla formada pelo americano Eric Butorac, ex-parceiro de Soares, e pelo australiano Paul Hanley. A competição tem como principais favoritos os irmãos Bob e Mike Bryan, dupla número 1 do mundo.

Na chave de simples, os favoritos estrearam com vitória. O alemão Tommy Haas, sexto cabeça de chave, bateu o russo Evgeny Donskoy por 7/6 (8/6) e 6/4. Na segunda rodada, Haas vai encarar o espanhol Feliciano López.

Alexandr Dolgopolov, por sua vez, superou o alemão Bjorn Phau por 6/3 e 6/4. O ucraniano, sétimo cabeça de chave, enfrentará agora o local Rhyne Williams, número 159 do ranking da ATP.

Ainda nesta quarta, o ex-número 1 Lleyton Hewitt despachou Lu Yen-hsun, de Taiwan, por 2/6, 7/6 (7/3) e 6/4. O australiano Marinko Matosevic venceu o japonês Go Soeda por 7/6 (8/6) e 6/4 e americano Donald Young contou com a desistência do belga Xavier Malisse para avançar na competição. O tenista da casa vencia o duelo por 5/1.

Na chave feminina, as principais favoritas ao título avançaram na competição. A "zebra" foi a sueca Sofia Arvidsson, segunda cabeça de chave, que caiu na segunda rodada. Já a belga Kirsten Flipkens, a alemã Sabine Lisicki e a britânica Heather Watson venceram seus jogos.

BOGOTÁ

Primeira cabeça de chave na Colômbia, a sérvia Jelena Jankovic sofreu para vencer na estreia. A ex-número 1 do mundo precisou de 3 sets para vencer a norte-americana por 6/4, 5/7 e 6/2. Sua próxima adversária será a local Mariana Duque-Marino, que eliminou a espanhola Estrella Cabeza Candela por 6/3, 3/6 e 6/4.

Já a italiana Francesca Schiavone, quarta cabeça de chave, não conseguiu terminar seu jogo nesta quarta, pela segunda rodada. A favorita liderava o placar, contra a argentina Paula Ormaechea, com parciais de 6/2 e 3/5, quando o duelo foi paralisado por falta de iluminação natural.