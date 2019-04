Bruno Soares é derrotado na semifinal e está fora do Masters 1000 de Montecarlo

Chegou ao fim a esperança de título do Brasil no Masters 1000 de Montecarlo. Ao lado do britânico Jamie Murray, Bruno Soares perdeu neste sábado para a dupla formada pelos holandeses Robin Haase e Wesley Koolhof, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

Cabeças de chave número 3 na disputa do importante torneio disputado em quadras de saibro do Principado de Mônaco, Soares e Murray estavam em busca de melhores resultados na temporada para voltarem ao Top 10 do ranking de duplistas. O ATP 250 de Sidney, na Austrália, do qual foram campeões, foi a última competição em que os dois haviam chegado à luta por vaga em uma decisão.

O jogo das duas duplas foi muito prejudicado pelos fortes ventos. Com isso, foram registradas 13 quebras de serviço, sete para os holandeses e seis para o brasileiro e para o britânico.

Haase e Koolhof aguardam agora pelo resultado de Nikola Mektic/Franko Skugor x Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos para conhecer o adversário na decisão.

Além de Bruno Soares, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner foram os outros brasileiros no torneio. Ambos caíram nas quartas de final. Melo fez dupla com o polonês Lucasz Kubot, enquanto Demoliner jogou ao lado do russo Daniil Medvedev.