Bruno Soares é eliminado em duplas no Torneio de Viena

A semana não tem sido boa para os melhores duplistas brasileiros na temporada. Um dia depois da eliminação precoce de Marcelo Melo, junto com o croata Ivan Dodig, no Torneio de Moscou, na Rússia, foi a vez de Bruno Soares, ao lado do austríaco Alexander Peya, cair logo na estreia do Torneio de Viena, de nível ATP 250 realizado na Áustria. Nesta quarta-feira, os cabeças de chave número 1 caíram diante do local Jurgen Melzer e do alemão Philipp Petzschner por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

A derrota na estreia impediu um duelo entre brasileiros na segunda rodada em Viena, que já vale como quartas de final. Bruno Soares tinha a oportunidade de encarar o compatriota André Sá, que junto com o croata Mate Pavic havia vencido o jogo de estreia, na última segunda - 2 sets a 1 contra a dupla formada pelos alemães Benjamin Becker e Jan-Lennard Struff.

Na chave de simples, a expectativa fica por conta da partida que o brasileiro Thomaz Bellucci fará nesta quinta contra o espanhol Feliciano López pela segunda rodada, que vale como oitavas. Contra o cabeça de chave número 3 em Viena e 14.º colocado ranking mundial da ATP, o tenista número 1 do País (68 do mundo) tenta igualar o confronto direto.

Os dois já se enfrentaram três vezes no circuito profissional. O espanhol tem a vantagem de 2 a 1, mas Bellucci venceu o último duelo entre os dois, em 2012, nas quartas de final de Gstaad, na Suíça. Em Viena, o brasileiro teve uma boa estreia e passou pelo francês Paul-Henri Mathieu, número 84 do mundo, por 6/4 e 6/1.

Nos jogos desta quarta, destaque para dois cabeças de chave, que já se classificaram para as quartas de final. O alemão Philipp Kohlschreiber, quarto pré-classificado, passou de virada pelo argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4. E o croata Ivo Karlovic (cabeça 6) ganhou do austríaco Jurgen Melzer por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (7/1).

Os outros classificados desta quarta, ainda pela primeira rodada, foram o alemão Tobias Kamke (rival de estreia do espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 1), o ucraniano Sergiy Stakhovsky e o checo Lukas Rosol.

NA RÚSSIA

O Torneio de Moscou teve nesta quarta a vitória de vários favoritos ao título. O de maior destaque foi o croata Marin Cilic, atual campeão do US Open, que bateu em sua estreia, já pelas oitavas de final, o russo Evgeny Donskoy por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Também ganharam, avançando às quartas, o espanhol Roberto Bautista-Agut (cabeça 5) contra o australiano Samuel Groth em dois tie-breaks - parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4) - e o italiano Andreas Seppi (oitavo pré-classificado) contra o croata Ivan Dodig por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3). Já o espanhol Tommy Robredo (cabeça 6) e o russo Mikhail Youzhny (cabeça 7) passaram às oitavas de final.

NA SUÉCIA

O Torneio de Estocolmo teve uma grande surpresa nesta quarta. O australiano Bernard Tomic eliminou o sul-africano Kevin Anderson, cabeça de chave número 3, com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

Já o principal favorito ao título, o checo Tomas Berdych, conheceu o seu rival de estreia, já pelas oitavas de final. Será o alemão Dustin Brown, que derrotou o sueco Christian Lindell por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Outros que avançaram foram o búlgaro Grigor Dimitrov (cabeça 2), o espanhol Fernando Verdasco, o norte-americano Jack Sock e o francês Pierre-Hugues Herbert.