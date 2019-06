Bruno Soares é eliminado na semifinal das duplas mistas em Roland Garros

O brasileiro Bruno Soares se despediu de Roland Garros nesta quinta-feira. O tenista foi eliminado da chave de duplas mistas, jogando ao lado da norte-americana Nicole Melichar, ao ser batido pela taiwanesa Latisha Chan e pelo croata Ivan Dodig por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

"Infelizmente, hoje não deu. Eles dominaram, jogaram muito bem e não deram chances. Não é que jogamos mal, mas não tivemos oportunidades", comentou Soares, que já havia alcançado a semifinal do Aberto da Austrália deste ano ao lado da parceira americana. "Mas foi mais uma semifinal de Grand Slam, mais um bom torneio e agora é seguir para a grama."

Soares já havia sido derrotado nas duplas masculinas, sua prioridade na competição. Ele e o britânico Jamie Murray foram superados logo na rodada de abertura do Grand Slam. O revés também marcou o fim da parceria, que fora formada no início de 2016. A partir de agora, eles seguirão outros caminhos no circuito profissional.

O brasileiro vai formar dupla com o croata Mate Pavic. Mas a parceria só estreará no Torneio de Queen's, um dos preparatórios de Wimbledon, também na Inglaterra. Em suas primeiras competições na curta temporada de grama, Soares jogará com o australiano John Peers.

"O Pavic tinha um compromisso de caridade e resolvi jogar já na próxima semana, para aproveitar que estou na Europa e jogo ao lado do Peers", avisou o brasileiro.