Bruno Soares é eliminado nas quartas de final do US Open

O brasileiro Bruno Soares se despediu do US Open nesta quarta-feira. O número 1 do Brasil nas duplas foi eliminado nas quartas de final, ao lado do escocês Jamie Murray. Eles foram derrotados pelo tunisiano Malek Jaziri e pelo moldávio Radu Albot pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h37min de confronto.

Se tivesse vencido, Soares faria duelo brasileiro com Marcelo Melo na semifinal das duplas masculinas, o que garantiria ao menos um representantes do País na final. Com a derrota de Soares, Melo enfrentará Jaziri e Albot nesta quinta.

Soares e Murray formavam a dupla cabeça de chave número quatro do torneio. Contudo, não conseguiram impor o favoritismo. Eles chegaram a obter uma quebra de saque no set inicial, mas os rivais faturaram duas e abriram vantagem no placar.

Na segunda parcial, Jaziri e Albot obtiveram uma única quebra, em quatro oportunidades, enquanto Soares e Murray desperdiçaram cinco break points. No equilibrado duelo, os vitoriosos sacramentaram o resultado com apenas três pontos a mais que a dupla do brasileiro.

A outra semifinal terá os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. Eles vão enfrentar os vencedores do duelo entre o argentino Maximo Gonzalez e o chileno Nicolas Jarry e a parceria formada pelos locais Jack Sock e Mike Bryan, que formam a dupla cabeça de chave número três da disputa.