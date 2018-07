Bruno Soares e irmão de Andy Murray faturam 1º título juntos

A parceria de Bruno Soares e Jamie Murray, irmão de Andy Murray, começou bastante promissora. Depois de alcançarem as semifinais em Doha, os tenistas conquistaram o primeiro título atuando juntos neste sábado. Na decisão do Torneio de Sydney, na Austrália, eles derrotaram o indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6), para ficar com o troféu.

O confronto foi bastante equilibrado, mas Soares e Murray mostraram mais experiência nos momentos decisivos para garantir o título. Os dois tenistas passaram a atuar juntos somente este ano e faturaram o primeiro troféu logo no segundo torneio desta parceria.

Número 22 do mundo do ranking de duplas, Soares chegou ao 21.º título da carreira, sendo o primeiro em Sydney. Foi também o primeiro troféu do brasileiro sem o antigo companheiro, Alexander Peya, desde a conquista em São Paulo, em 2013, com Colin Fleming.

SIMPLES

Já na chave de simples, o troféu ficou com o sérvio Viktor Troicki. Cabeça de chave número 3, ele suou bastante, mas derrotou na decisão o búlgaro Grigor Dimitrov e faturou a taça. Em 2h16min, Troicki fez 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/1 e 7/6 (9/7).

Este foi somente o terceiro troféu da carreira de Troicki em simples. E o número 22 do ranking sofreu bastante para conquistá-lo. O sérvio chegou a sacar para a vitória, mas teve o serviço quebrado. No tie-break, viu Dimitrov ter um match point, mas exibiu tranquilidade para virar o placar e garantir o triunfo.

AUCKLAND

Também neste sábado, o Torneio de Auckland conheceu seu campeão. Ao contrário de Troicki, o espanhol Roberto Bautista Agut não precisou de muito trabalho para garantir a taça. Ele havia vencido o primeiro set por 6/1 e triunfava no segundo por 1/0 quando seu adversário, o norte-americano Jack Sock, precisou abandonar.

Sock entrou em quadra com uma forte gripe e não aguentou no início do segundo set, após somente 28 minutos em quadra. Melhor para Agut, número 25 do mundo, que faturou seu terceiro troféu de simples no circuito da ATP.