Bruno Soares e Jamie Murray confirmam vaga no ATP Finals

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray garantiram nesta sexta-feira a vaga no ATP Finals, torneio que vai reunir as oito melhores duplas e os oito melhores jogadores de simples da temporada, em Londres, no próximo mês. Eles asseguraram a classificação com a vitória nas quartas de final no Masters 1000 de Xangai, na China.

Ao vencerem o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 0, Soares e Murray somaram pontos suficientes no ranking para confirmar a vaga no ATP Finals - e avançaram às semifinais na chave de Xangai.

"Agora é oficial. Pela soma de pontos a gente já tinha certeza que se classificaria. Mas é sempre importante e o melhor é que cumprimos um dos principais objetivos do ano. Agora é continuar jogando firme para chegar lá bem preparado", comentou Soares.

Soares/Murray é a sexta dupla garantida em Londres. O brasileiro Marcelo Melo, com o polonês Lukasz Kubot, já estavam classificados. Agora restam apenas duas parcerias a serem definidas para a disputa da competição, que será realizada entre os dias 12 e 19 de novembro.

VAGA EM SIMPLES

A ATP também confirmou nesta sexta a classificação do austríaco Dominic Thiem ao torneio que encerra a temporada. Apesar da queda logo na estreia em Xangai, o atual número sete do mundo garantiu a vaga após os resultados das quartas de final da competição chinesa.

O austríaco, que jogará o ATP Finals pelo segundo ano seguido, se torna o quarto tenista a se classificar para a edição deste ano. Antes deles, estavam garantidos o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o alemão Alexander Zverev. Portanto, ainda faltam quatro vagas para a importante competição.