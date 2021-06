Bruno Soares e Jamie Murray se despedem de Roland Garros com derrota nas oitavas

O sonho de Bruno Soares conquistar Roland Garros pela primeira vez mais uma vez foi adiado. Neste sábado pela manhã, o brasileiro e Jamie Murray acabaram eliminados com derrota por 2 a 1 nas oitavas de final do Grand Slam francês.

O brasileiro estava esperançoso em ir longe em Roland Garros ao lado de Murray. Mas, acabaram superados pelo alemão Kevin Krawietz, atual campeão do torneio, e o romeno Horia Tecau, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, não conseguindo chegar nem entre os oito melhores.

"Foi um jogo duro, muito parelho e com poucas chances para os dois lados. Os caras sacaram super bem e acho que nós jogamos bem também, foi o nosso melhor jogo aqui", afirmou o brasileiro. "Nós corremos atrás em boa parte do jogo e ali no fim do segundo set conseguimos embalar", analisou. "Criamos uma chance no início do terceiro set, mas os caras fizeram uma mágica ali e conseguiram salvar. Dali pra frente eles acabaram jogando bem, tomamos uma quebra e não conseguimos correr atrás."

O tenista mineiro, contudo, festejou a campanha da dupla em Roland Barros. "Estou bem feliz com a campanha aqui, acho que realmente jogamos bem", afirmou, já de olho nos torneios preparatórios para Wimbledon.

Bruno Soares caiu, também, nas duplas mistas, na qual forma com a chinesa Yifan Xu. Logo na estreia, perderam para o britânico Joe Salisbury e a americana Desirae Krawczyk em 6/4 6/3.

Murray, por outro lado, segue nas duplas mistas. Seu desempenho determinará qual torneio disputará com Bruno Soares antes de Wimbledon. Na próxima semana começa o ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, abrindo a temporada de grama. Caso não consigam, terão o ATP 500 de Queen's e o ATP 250 de Eastbourne, ambos na Inglaterra, antes do Grand Slam inglês.