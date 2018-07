Bruno Soares e Jamie Murray se sagram campeões do US Open nas duplas

Bruno Soares se sagrou campeão do US Open nas duplas masculinas, neste sábado. O brasileiro e o escocês Jamie Murray derrotaram na final os espanhóis Pablo Carreño Busta e Guillermo Garcia-López por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h18min de confronto na Arthur Ashe Stadium, a quadra central do Grand Slam norte-americano.

Soares chegou ao seu quinto título de Grand Slam na carreira, o terceiro somente neste ano. Em janeiro, ele e Murray venceram no Aberto da Austrália, no começo da parceria que logo se mostrou bem-sucedida. Na mesma competição, Soares venceu nas duplas mistas. Agora o brasileiro tem dois títulos em duplas masculinas e três em duplas mistas.

Soares se torna agora o único brasileiro dono de dois títulos de Grand Slam em duplas masculinas, e o primeiro a vencer no US Open. Em 2013, ele já havia batido na trave ao ser derrotado na final, jogando ao lado do austríaco Alexander Peya.

Jamie Murray, por sua vez, conquistou seu terceiro título deste nível. Antes, vencera nas duplas mistas em Wimbledon, em 2007, e no Aberto da Austrália deste ano, ao lado de Soares. O irmão de Andy Murray passou a jogar com o brasileiro no início deste ano. E logo na primeira temporada juntos já somam três troféus, sendo dois de Slam. A parceria tem ainda dois vice-campeonatos nos Masters 1000 de Toronto e Montecarlo.

Na final deste sábado, Soares e Murray só encontraram maior dificuldade em quadra no começo da partida. Foi quando o britânico perdeu o saque e a dupla precisou se superar para reagir no set. Mas a reação foi rápida, com três quebras, decretando o 6/2 no marcador.

Na segunda parcial, Soares e Murray logo quebraram novamente o saque dos espanhóis e abriram 2/0. Neste set, sequer tiveram o serviço ameaçado e, cometendo poucos erros (foram apenas 11 em toda a partida, contra 21 dos adversários) e capricharam no fundo de quadra para sacramentar o triunfo e o troféu.

Com a vitória, a dupla formada pelo brasileiro e pelo britânico deve subir para a segunda colocação geral no ranking do ano, cada vez mais perto dos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, que lideram a relação e foram batidos pelos campeões na semifinal. Na lista individual, Murray deve subir para a quarta posição, enquanto Soares deve figurar em quinto na lista a ser atualizada nesta segunda-feira.