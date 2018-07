Bruno Soares e Jamie Murray sofrem, mas vencem jogo de estreia no ATP Finals

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray estrearam com vitória na chave de duplas do ATP Finals, realizado em Londres entre as oito melhores parcerias da temporada de 2016. Neste domingo, eles derrotaram o bielo-russo Max Mirnyi e o filipino Treat Huey por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

O triunfo, no entanto, foi sofrido. Cabeça de chave número 2 na disputa, a dupla que tinha a presença do brasileiro começou bem a partida, conseguiu uma quebra logo no início e abriu vantagem de 3 a 1. Murray teve a oportunidade de sacar para o set, mas teve o serviço quebrado. Na sequência, no entanto, nova quebra de Soares/Murray e o primeiro set foi fechado em 6/4.

O segundo deu a impressão que seria mais tranquilo com uma vantagem inicial de 3 a 0 a favor da dupla do brasileiro. No entanto, Mirnyi e Huey reagiram e igualaram o marcador. A partida seguiu equilibrada até 5 a 5, quando Soares e Murray conseguiram abrir nova vantagem e fecharam em 7/5.

A dupla do brasileiro volta à quadra nesta terça-feira para enfrentar os irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan, que mais cedo derrotaram a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e pelo croata Ivan Dodig. Quem vencer este confronto praticamente garantirá a classificação para as semifinais do Grupo Edberg/Jarryd.

No outro duelo da chave, que acontecerá no mesmo dia, Melo e Dodig precisam passar por Mirnyi e Huey para continuar com chances no torneio em Londres.