Bruno Soares e Marcelo Melo caem na semi do Masters 1000 de Miami

Dupla que promete brigar por medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Marcelo Melo e Bruno Soares se uniram para jogar o Masters 1000 de Miami, mas não conseguiram chegar à final do torneio jogado no piso rápido norte-americano. Nesta sexta-feira, os brasileiros foram derrotados por Vasek Popisil (Canadá)/Jack Sock (EUA), por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 10/7.

O resultado é o melhor obtido por Bruno Soares nesta temporada. Jogando com o austríaco Alexander Peya, ele chegou à semifinais de Auckland (Nova Zelândia) e do Rio Open, torneios de menor expressão, e ainda não fez finais no ano. Foram quatro eliminações em primeira rodada e uma queda na segunda partida do Aberto da Austrália.

Número 15 do ranking mundial, Soares jogou com Marcelo Melo em Miami porque os parceiros deles estavam impossibilitados. Peya quis acompanhar o nascimento do filho Noah, enquanto o croata Ivan Dodig está machucado.

Em melhor fase, Melo fez, em Miami, a sua sexta semifinal no ano, repetindo Auckland, Aberto da Austrália, Brasil Open, Acapulco e Indian Wells. Só no México, entretanto, ele e Dodig chegaram à final, faturando o título. No Rio, a dupla perdeu na primeira rodada. Pelos pontos conquistados em Miami, Marcelo Melo vai assumir o terceiro lugar do ranking mundial.