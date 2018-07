Bruno Soares e Marcelo Melo estão nas semis do Masters do Canadá

Os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo passaram para as semifinais de duplas do Masters 1.000 de Toronto, disputado no Canadá. Nesta sexta-feira, eles venceram seus jogos, respectivamente, pelas quartas de final. Os brasileiros ainda têm um degrau para se cruzarem no torneio, já que só podem se enfrentar em uma possível final.

Ao lado do austríaco Alexander Peya, Bruno Soares confirmou a boa fase. Sem muitas dificuldades, a dupla derrotou o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7-4) e 6-4. O entrosamento dos dois é muito bom. Eles vencerem o ATP 250 de Queen's. Também ganharam, na temporada passada, o título do Master do Canadá, que foi disputado em Montreal.

Melo não teve tanta facilidade na quadra, jogou depois do compatriota, mas também conseguiu passar. Junto do croata Ivan Dodig, a dupla derrotou os espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 6-4 e 10-8. Melo joga pelo segundo título neste ano - ele ganhou o ATP 250 de Auckland. Também em duplas.

Melo já sabe quem vai enfrentar na semifinal: o croata Marin Cilic e o mexicano Santiago González. Soares e Peya aguardam os finalistas do duelo entre os franceses Julien Bennetau e Edourad Roger-Vasselin e o canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic.