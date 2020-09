Bruno Soares e Mate Pavic vencem e garantem vaga na decisão do US Open

O brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic garantiram presença na final de duplas do US Open, nesta terça-feira, ao derrotarem o holandês Jean-Julien Rojer e do romeno Horia Tecau, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Campeão do tradicional torneio norte-americano em 2016, com o britânico Jamie Murray, o tenista mineiro chega à oitava decisão de Grand Slam.

Os adversários da final, que será disputada na quinta-feira, às 16h, horário de Brasília, serão o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektic. A dupla, que iniciou a parceria neste ano, é formada por dois estreantes em finais de Grand Slam nas duplas masculinas.

"Era difícil esperar qualquer coisa depois do tempo em que ficamos parados, era uma incerteza muito grande para todo mundo. Mas depois de alguns dias de treino aqui nós sentimos que estávamos jogando bem, muito próximos de pegar ritmo, e acabamos pegando uma primeira rodada muito dura e que subiu muito o nosso nível e a nossa energia", disse Bruno, finalista no US Open pela quinta vez. Além do título em 2016 com Jamie Murray, o mineiro também foi duas vezes campeão nas duplas mistas, em 2012 (Ekaterina Makarova) e 2014 (Sania Mirza), e finalista nas duplas masculinas em 2013 com Alexander Peya.

"Nova York é um lugar muito especial para mim", disse o brasileiro. "A decisão vai ser mais uma pedreira, pegamos uma chave duríssima e não seria diferente em uma final de Grand Slam. O mais importante é a gente manter o nível de tênis que estamos jogando e também a nossa energia. Se conseguirmos colocar em prática, com certeza vamos ter as nossas chances. Agora é ir com tudo, descansar, fazer um bom dia de treino amanhã e preparar bem a cabeça para enfrentar mais esse grande desafio."

As outras conquistas de Grand Slam de Bruno Soares foram em 2016, na Austrália, tanto nas duplas masculinas (com Jamie Murray) quanto nas duplas mistas (com Elena Vesnina) e em Wimbledon (2013) nas duplas mistas com Lisa Raymond.

No circuito da ATP, esta será a 63ª decisão de Bruno, que soma 32 taças conquistadas. Ao lado de Pavic, com quem iniciou a parceria em meados de 2019, será a terceira decisão. Eles foram campeões, ano passado, do Masters 1000 de Xangai e vices do ATP 250 de Estocolmo.

OUTROS RESULTADOS

Na chave feminina, a japonesa Naomi Osaka passou para a semifinal, ao derrotar a norte-americana Shelby Rogers, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Sua adversária pela disputa de um lugar na decisão será a também norte-americana Jennifer Brady, que eliminou Yulia Putintseva, do Casaquistão, também em dois sets: 6/3 e 6/2.

Entre os homens, o alemão Alexander Zverev garantiu pela primeira vez presença na semifinal do US Open, após um duro duelo com o croata Borna Coric. Depois de três horas de jogo, Zverev venceu por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 7/6 (7/5, 7/6, (7/1) e 6/3.