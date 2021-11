Bruno Soares e Murray perdem na semifinal e se despedem do Masters 1000 de Paris

Bruno Soares e o britânico Jamie Murray se despediram neste sábado da disputa de duplas do Masters 1000 de Paris. Os dois disputaram as semifinais e foram derrotados, com parciais de 7/5 e 6/3, pelo alemão Tim Puetz e pelo neozelandês Michael Venus. Apesar da frustração, a boa campanha feita até a eliminação garantiu ao brasileiro e seu parceiro uma vaga no ATP Finals.

A caminhada em Paris começou com uma vitória sobre o argentino Andrés Molteni e o mexicano Santiago Gonzáles. Na sequência, venceram Roberto Bautista e Alexander Bublik nas oitavas de final, antes de superarem os colombianos Robert Farah e Juan Sebastián Cabal nas quartas.

Na disputa das semifinais, Bruno Soares e Murray conseguiram fazer um primeiro set equilibrado contra Puetz e Venus, inclusive salvando sete break-points, mas os adversários estavam bem e fecharam a parcial em 7/5. O segundo set teve um domínio maior do alemão e do neozelandês, que fizeram 6/3 e garantiram a vaga na final.

Agora, a dupla vencedora espera a definição da outra semifinal para saber quais serão os adversários na briga pelo título. Os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut enfrentam o eslovaco Filip Polasek e o australiano John Peers na decisão da última vaga para a grande final.