Bruno Soares e Peya perdem de franceses na semifinal e são eliminados em Queen's Cabeças de chave número 1 do torneio de duplas do ATP 500 de Queen''s, o brasileiro Soares e o austríaco Alexander Peya não conseguiram justificar favoritismo nas semifinais, nesta sexta-feira, e acabaram sendo eliminados da competição realizada em Londres e preparatória para Wimbledon, Grand Slam que começa no próximo dia 29.