Bruno Soares e Peya perdem dos irmãos Bryan nos Estados Unidos

MEMPHIS - O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya foram eliminados neste sábado nas semifinais do torneio de duplas do ATP 500 de Memphis, nos Estados Unidos. Eles não conseguiram desbancar o favoritismo os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan, maiores duplistas do mundo, que venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3).

Campeão de duplas em Auckland, em janeiro, e depois do Brasil Open, encerrado no último domingo, em São Paulo, Soares vinha embalado de uma sequência de 12 vitórias em 13 partidas nesta temporada, sendo que foi campeão de duplas na Nova Zelândia atuando ao lado do britânico Colin Fleming, antes de fazer parceria vitoriosa com Peya no ATP 250 realizado na capital paulista.

Desta vez, porém, Soares e Peya não resistiram aos irmãos Bryan, que precisaram jogar 1h15min para garantir vaga na decisão. O brasileiro e o austríaco chegaram a vender caro a derrota no segundo set, no qual levaram a disputa ao tie-break, no qual acabaram sucumbindo. No geral, os norte-americanos aproveitaram três de oito chances de quebrar o saque dos seus rivais, que só converteram dois de seis break points.

Agora, no jogo que valerá o título neste domingo, Mike e Bob Bryan enfrentarão os vencedores da partida entre a dupla formada pelo polonês Lukasz Kubot e o canadense Daniel Nestor e a parceria norte-americana James Blake e Jack Sock, prevista para ocorrer ainda neste sábado.