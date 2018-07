Bruno Soares espera encarar Rafael Nadal nas duplas do Brasil Open

SÃO PAULO - Em busca do tricampeonato inédito nas duplas no Brasil Open, Bruno Soares estreou com vitória nesta terça-feira. Ao lado do austríaco Alexander Peya, o brasileiro superou a dupla espanhola formada por Ruben Ramirez Hidalgo e Tommy Robredo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em São Paulo.

Soares acredita que o bom saque foi determinante para a vitória tranquila na primeira rodada. "Hoje a gente conseguiu sacar bem e isso é importante aqui em São Paulo. Estou muito feliz com a estreia e espero na quinta-feira melhorar ainda mais."

Ele e seu parceiro voltam a entrar em quadra contra os vencedores da partida entre os colombianos Juan Sebastian Cabal e Santiago Giraldo e o brasileiro Guilherme Clezar e o português Gastao Elias, que acontece nesta quarta-feira, não antes das 16 horas. Se avançarem à semifinal, Soares e Peya podem enfrentar a dupla formada por Nadal e Nalbandian, que fazem o último jogo do dia na quadra central do Ibirapuera.

E o brasileiro está empolgado com a possibilidade de encarar o "rei do saibro" nas semifinais. "Ele (Nadal) joga duplas muito bem, já ganhou Masters 1.000 na carreira. É um cara bem perigoso e tem toda a técnica para jogar duplas. Com certeza, seria um prazer jogar contra ele em São Paulo", completou.