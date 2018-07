Bruno Soares estreia com vitória nas duplas do ATP Finals

Bruno Soares e Alexander Peya estrearam com vitória no ATP Finals, nesta segunda-feira. O brasileiro e o austríaco salvaram um match point antes de derrotar os experientes Jean-Julien Rojer, da Holanda, e Horia Tecau, da Romênia, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 12/10, na primeira rodada do torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada, em Londres.

A vitória é importante porque coloca Soares e Peya na liderança provisória no Grupo A, que conta ainda com os favoritos Bob e Mike Bryan. Os irmãos norte-americanos também estreiam nesta segunda, contra o polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt.

Para faturar a primeira em Londres, brasileiro e austríaco fizeram boa exibição no set inicial, principalmente em razão dos eficientes saques, porém sem encontrar facilidade em quadra. Rojer e Tecau reagiram na segunda parcial e empataram a partida, enquanto a dupla do brasileiro caía de rendimento.

No super tie-break, Soares e Peya ressurgiram em quadra e abriram 4/0. Mas cederam espaço aos rivais. Mais confiantes, o holandês e o romeno viraram o placar e tiveram uma chance de fechar o jogo. Depois do susto, Soares garantiu a vitória com um ace e uma passada na rede. Eles devem voltar à quadra na quarta, ainda sem adversário definido.

O resultado desta segunda marcou a segunda vitória brasileira na competição. No domingo, Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig superaram outra dupla experiente, formada pelo canadense Daniel Nestor e pelo sérvio Nenad Zimonjic, por 2 sets a 0. Assim, assumiram a ponta do Grupo B.