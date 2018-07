Bruno Soares estreia com vitória nas duplas no Masters de Xangai

Atuando ao lado do austríaco Alexander Peya, o brasileiro Bruno Soares estreou com vitória na chave de duplas do Masters 1000 de Xangai, nesta quarta-feira, na China. Cabeças de chave número 3 da competição, eles venceram o norte-americano Eric Butorac e o sul-africano Raven Klaasen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e avançaram às quartas de final.

Entre os principais favoritos ao título, Peya e Soares estrearam direto na segunda rodada e terão como próximos adversários os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin, que nesta quarta derrotaram o indiano Leander Paes e o polonês Marcin Matkowski por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4.

No duelo desta quarta, o brasileiro e o austríaco precisaram de apenas uma hora e quatro minutos em quadra para comprovar favoritismo. No primeiro set, eles confirmaram todos os seus saques e aproveitaram uma de cinco chances de quebra para abrir vantagem e depois fechar em 6/3. Já na segunda parcial, mais uma vez sem serem superados com o serviço na mão, converteram um de três break points para assegurar o 6/4 que liquidou o confronto.

BELLUCI E SÁ PERDEM - Atuando juntos como duplistas no Challenger de Rennes, na França, Thomaz Bellucci e André Sá foram eliminados na estreia do torneio nesta quarta-feira. Os brasileiros acabaram derrotados pelos alemães Martin Emmrich e Gero Kretschmer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Eles eram os únicos tenistas do País nas duplas desta competição, na qual Bellucci já havia sido eliminado na estreia da chave de simples pelo turco Marsel Ilhan, também com uma derrota por 2 sets a 0, na última terça-feira.