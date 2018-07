Bruno Soares estreia com vitória nas duplas no Torneio de Wimbledon

Um dos principais favoritos ao título da chave de duplas masculinas de Wimbledon ao lado do britânico Jamie Murray, o brasileiro Bruno Soares estreou com vitória fácil nesta edição do Grand Slam inglês ao derrotar os checos Jiri Vesely e Roman Jebavy por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7), 6/2 e 6/4, nesta quinta-feira, em Londres.

Cabeças de chave número 3 desta disputa do mais importante torneio de tênis realizado em quadras de grama e embalados pelas conquistas dos títulos em Hertogenbosch e Halle nesta temporada de grama, Soares e Murray assim avançaram à segunda rodada e se credenciaram para enfrentar o australiano Samuel Groth e o suíço Robert Lindstedt.

Em outro duelo disputado nesta quinta na capital inglesa, Groth e Lindstedt bateram na estreia os argentinos Guillermo Duran e Andres Molteni por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2, 6/2 e 6/3.

No duelo que fizeram diante de Vesely e Jebavy, embora tenham liquidado a primeira parcial apenas no tie-break, Soares e Murray exibiram uma atuação segura, pois salvaram a única chance de quebra de saque que ofereceram aos adversários em toda a partida e ainda converteram três de dez break points para encaminhar o triunfo em sets diretos.

Com o serviço na mão, o brasileiro e o britânico também ganharam 86% dos pontos que disputaram quando encaixaram o primeiro saque, assim como contabilizaram seis aces. Curiosamente, eles também acumularam sete duplas faltas.

DEL POTRO CAI

O argentino Juan Martín del Potro não conseguiu justificar a sua condição de 29º cabeça de chave do torneio de simples masculino de Wimbledon ao ser eliminado nesta quinta-feira já na segunda rodada. E ele caiu diante do letão Ernests Gulbis por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 7/6 (7/3).

Ex-Top 10 e hoje apenas o 589º colocado do ranking da ATP, o tenista da Letônia alcançou pela segunda vez em sua carreira a terceira fase do Grand Slam, no mínimo já igualando a sua campanha de 2013. Depois disso, em 2014, ele também brilhou ao avançar às semifinais de Roland Garros, eliminado, entre outros, Roger Federer em sua campanha.

Com a vitória, Gulbis também se credenciou para encarar nesta terceira rodada o sérvio Novak Djokovic, que horas mais cedo arrasou o checo Adam Pavlasek por 6/2, 6/2 e 6/1. Desta forma, ele também impediu um esperado duelo entre Del Potro, outro ex-Top 10, e o sérvio na próxima fase de Wimbledon.

Em outra partida já encerrada nesta quinta em Londres, o francês Gale Monfils confirmou a condição de 15º cabeça de chave ao bater o britânico Kyle Edmund por 7/6 (7/1), 6/4 e 6/4 e também avançar à terceira rodada. O seu próximo rival será o seu compatriota Adrian Mannarino, que em outro duelo do dia levou a melhor sobre o japonês Yuichi Sugita em uma batalha de cinco sets que teve parciais de 6/1, 5/7, 4/6, 7/6 (7/2) e 6/2.

Já o norte-americano John Isner não conseguiu justificar o status de 23º pré-classificado ao também ser superado em um confronto de cinco sets diante do israelense Dudi Sela, que foi buscar duas viradas em uma partida que acabou com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5), 5/7, 7/6 (7/5) e 6/3.

BIA HADDAD

Após fazer história para o Brasil com uma vitória que o País não obtinha desde 1989 na chave de simples feminina de Wimbledon, da qual foi eliminada na segunda rodada na última quarta-feira em um jogo em que deu bastante trabalho à romena Simona Halep, vice-líder do ranking mundial, Bia Haddad Maia também fez bonito nesta quinta ao estrear com vitória no torneio de duplas feminino do Grand Slam.

Ela e a croata Ana Konjuh derrotaram a norte-americana Abigail Spears e a eslovena Katarina Srebotnik, que defendiam favoritismo como cabeças de chave número 4, por 2 sets a 1, com 7/6 (7/4), 6/7 (3/7) e 6/4.

Assim, elas avançaram para enfrentar na próxima fase as vencedoras do duelo da dupla formada pela húngara Timea Babos e a checa Andrea Hlavackova contra a parceria firmada pelas alemãs Katie Boulter e Katie Swan, também programado para acontecer nesta quinta.