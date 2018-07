Bruno Soares fatura título nas duplas em Auckland

Dupla cabeça de chave número 1 da competição, Soares/Fleming derrotou na final o sueco Johan Brunstrom e o dinamarquês Frederik Nielsen por 2 sets a 0, com parciais de por 7/6 (7/1) e 7/6 (7/2), em 1h35min.

Com dois tie-breaks, o duelo foi marcado pelo equilíbrio. A dupla de Soares, no entanto, teve maior dificuldade durante a partida porque saiu atrás nos dois sets. O brasileiro perdeu o saque por duas vezes, uma em cada set, o que exigiu bom poder de reação da parceria para virar o placar.

O novo título de Soares confirma seu bom momento na carreira, além da boa fase dos duplistas do Brasil. No domingo passado, Marcelo Melo, com quem Soares forma dupla em algumas competições, se sagrou campeão do Torneio de Brisbane, ao lado do espanhol Tommy Robredo.

Soares vem embalado por cinco títulos conquistados em 2012 (e um vice-campeonato, com três parceiros diferentes. O brasileiro ainda se sagrou campeão nas duplas mistas no US Open, seu primeiro título de Grand Slam na carreira.

FERRER - Na chave de simples, o título em Auckland ficou com o favorito David Ferrer. Na decisão, o espanhol superou o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1, em 1h18min. Foi o terceiro título seguido (e o quarto no total) do número cinco do mundo na competição neozelandesa.

Com este título, o 19º de sua carreira, o espanhol começa 2013 no mesmo ritmo da temporada passada, quando teve o melhor desempenho de sua vida profissional, com 7 troféus e 76 vitórias (foram 15 derrotas). Para efeito de comparação, o atual número 1 do mundo Novak Djokovic acumulou 75 triunfos e 12 derrotas em 2012.