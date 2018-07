Bruno Soares garante 'expectativa positiva' para US Open

NOVA YORK - O brasileiro Bruno Soares não escondeu o otimismo para a disputa do US Open e prometeu chegar aos Estados Unidos para brigar pelos títulos nas chaves de duplas masculinas e duplas mistas. O tenista vem embalado pela conquista do Masters 1000 de Montreal, a primeira de um duplista do País neste tipo de torneio, e garantiu que ainda está evoluindo.

"Estou com uma expectativa muito positiva para o US Open. Fizemos uma grande preparação em quadra rápida, ganhamos um dos torneios, que foi o Masters 1000, inédito, o que foi uma coisa muito legal e mostra a qualidade da nossa temporada. A gente sente que o nível está cada vez melhor", declarou.

Bruno Soares é atualmente o quarto colocado no ranking de duplistas da ATP e chega para o US Open como atual campeão do torneio de duplas mistas, após vencer no ano passado com a russa Ekaterina Makarova. Ao lado de uma nova parceira, a espanhola Arabel Medina Garrigues, o brasileiro manteve a confiança na busca pelo bicampeonato.

"É sempre bom voltar a um evento onde você se deu bem no ano anterior, isso configura em uma energia muito positiva. Espero me inspirar novamente nessas quadras. Sobre a Arabel, tentamos competir juntos na Austrália, mas ela se machucou e fomos eliminados na segunda rodada. Agora vamos nos juntar de novo e ver se temos melhor sorte aqui", disse.