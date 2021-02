Bruno Soares lamenta derrota na semi, mas se diz feliz com campanha na Austrália

A campanha de Bruno Soares e Jamie Murray no Aberto da Austrália chegou ao fim nesta sexta-feira. O tenista brasileiro e seu parceiro britânico foram superados pelos atuais campeões, o americano Rajeev Ram e o também britânico Joe Salisbury, por 2 sets a 0 e caíram nas semifinais. Soares lamentou a queda logo após a partida.

"Foi um jogo no detalhe. Estava bem quente, com a quadra bem rápida e difícil de devolver saque. Faltou um pouquinho de sorte no final do primeiro set. Em alguns pontos as bolas pegaram errado na raquete, pegaram na linha e acabou virando o momento para eles. Nós começamos muito bem na partida, abrimos uma quebra logo de cara e estávamos muito firmes. Na quebra que tomamos de volta foi mais sorte do que competência deles, e aí o jogo mudou. Eles cresceram, começaram a sacar muito bem e não conseguimos mais ter muita chance", resumiu o brasileiro.

A gira australiana foi positiva para a dupla, que voltou a jogar junta após um ano e meio. No final de 2019 e durante toda a temporada de 2020, Soares esteve ao lado do croata Mate Pavic. Além da semifinal no Grand Slam, Soares e Murray foram campeões no ATP 250 de Melbourne, encerrando a campanha com oito vitórias e uma derrota.

"Nós fizemos um grande torneio. Estou super contente com esse começo de temporada, já com título, semifinal de Grand Slam, ritmo e confiança. Agora vamos descansar por três semanas e voltaremos em ação em Acapulco e Miami", finalizou o brasileiro, que retornará às quadras no México, em torneio com início no dia 15 de março.