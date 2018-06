Bruno Soares lamenta derrota no Rio Open, mas exalta 'boa campanha'

O Brasil ficou sem representantes na reta final do Rio Open na última sexta-feira, com a derrota de Bruno Soares e Jamie Murray nas semifinais das duplas. O brasileiro e o britânico caíram diante dos espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Apesar da surpreendente queda, os cabeças de chave número 2 consideraram a campanha positiva no Rio. "Mais uma vez batemos na trave, mas considero que fizemos uma boa campanha, uma semifinal num ATP 500", declarou Soares.

O brasileiro considerou que Verdasco não foi prejudicado pelo cansaço, já que havia atuado momentos antes pelas quartas de final do torneio de simples. Afinal, o espanhol venceu e foi às semifinais, chegando embalado para o confronto com Soares e Murray.

"Quando um jogador vence como ele (Verdasco) fez hoje nas simples, chega embalado para o segundo jogo. E o Marrero também esteve muito bem, devolvendo todas. Além disso, o saque do Jamie não entrou como deveria", avaliou.