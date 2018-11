Bruno Soares lamenta queda na semi do ATP Finals por detalhe, mas destaca bom ano

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray caíram neste sábado nas semifinais do ATP Finals, torneio em Londres que reúne as oito melhores duplas da temporada. Diante dos norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock, perderam por 2 sets a 1 - parciais de 6/3, 4/6 e 10 a 4 no match tie-break - e lamentaram muito a derrota por detalhes.

"Realmente foi um jogaço hoje (sábado). Todo mundo afiado e jogando bem, foi decidido nos detalhes. No primeiro set, os dois pontos decisivos caíram para eles. O segundo set foi parecido, bem próximo e caiu para nós. No match tie-break deu tudo certo para eles, jogaram muito", avaliou Bruno Soares, campeão de cinco Grand Slams em duplas masculinas e mistas.

Na final deste domingo, Mike Bryan e Jack Sock terão pela frente os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que neste sábado derrotaram os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 5/7 e 10 a 5 no match tie-break.

Em 2018, Bruno Soares e Jamie Murray foram campeões em Acapulco (México), Washington e Cincinnati (ambos nos Estados Unidos). E ficaram com o vice em Doha (Catar), Queen's (Inglaterra) e Xangai (China). A dupla atingiu as semifinais do ATP Finals nos três anos da parceria, que continua em 2019.

"Estou feliz com mais uma bela temporada, mais um bom Finals. Agora estou oficialmente de férias, vou descansar e começar a preparação para o ano que vem. Começamos a temporada em Doha de novo", declarou Bruno Soares.

O brasileiro e o britânico foram campeões do Aberto da Austrália e do US Open em 2016 e já venceram nove títulos juntos, três em cada ano de parceria.