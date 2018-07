Bruno Soares mantém confiança no Brasil na Copa Davis

NEU-ULM - Principal tenista brasileiro na atualidade, Bruno Soares fez sua parte no confronto com a Alemanha na Copa Davis, ao ganhar, ao lado de Marcelo Melo, o jogo de duplas disputado neste sábado na cidade de Neu-Ulm. Agora, ele ficará na torcida pelos companheiros Rogério Dutra Silva e Thomaz Bellucci, que vão atuar neste domingo. E mostra confiança numa virada do Brasil, que está perdendo por 2 a 1.

Depois das derrotas de Dutra Silva e Bellucci na sexta-feira, o Brasil precisava ganhar neste sábado nas duplas para se manter vivo no confronto que vale a permanência na divisão de elite da Davis em 2014. E Bruno Soares e Marcelo Melo confirmaram o favoritismo diante dos alemães Martin Emmrich e Daniel Brands, vencendo o jogo por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4.

"Se a Alemanha vencer, vai vencer, mas eles terão que lutar", prevê Bruno Soares, número quatro do ranking mundial de duplistas. "Nós gostamos desse espírito de competição por equipes. Só termina quando termina. Então, vamos voltar aqui amanhã (domingo) e dar o máximo que temos", prometeu o tenista, logo após a vitória que ele teve junto com Marcelo Melo neste sábado.

Número 116 do mundo, Bellucci faz o primeiro jogo do dia neste domingo, a partir das 8 horas (horário de Brasília), contra Philipp Kohlschreiber, atualmente o 25º colocado do ranking. Logo na sequência, acontece a quinta e última partida do confronto - que, no entanto, pode se tornar apenas um amistoso -, entre Dutra Silva (número 127 do mundo) e Florian Mayer (número 44 do mundo).