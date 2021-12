Bruno Soares entra na reta final dos preparativos para a temporada 2022 do tênis

O tenista brasileiro Bruno Soares está nos momentos finais da sua preparação para o giro de torneios na Austrália, que abrirá a temporada 2022. Em Belo Horizonte, o mineiro irá viajar na primeira semana de janeiro, onde dará o pontapé inicial no novo ano junto com o escocês Jamie Murray, seu parceiro nas duplas.

"Estou me sentindo super bem, muito empolgado e com a energia recarregada para a nova temporada. Descansei bastante e preparei o corpo para mais um ano, que era a minha maior preocupação depois de um 2021 com algumas lesões", disse.

Ele conquistou os ATPs 250 de Melbourne, na Austrália, e São Petersburgo, na Rússia, na última temporada, além de ter sido finalista no US Open e semifinalista no Aberto da Austrália.

"Viajo no dia 3 ou 4 de janeiro e já encontrarei o Jamie no ATP 250 de Sydney, antes de irmos para o Australian Open, e depois voltarei para o Brasil para disputar o Rio Open. Começo mais essa temporada com os objetivos bem claros: foco total nos torneios grandes e classificar pro Finals", finalizou o atual número 16 do mundo no ranking de duplas da ATP.

Aos 39 anos, Bruno Soares tem 35 títulos no circuito profissional da ATP, incluindo as conquistas no Aberto da Austrália (2016) e no US Open (2016 e 2020). O brasileiro já atingiu o posto de número 2 do mundo e também tem de três títulos de Grand Slam nas duplas mistas: dois no US Open (2012 e 2014) e um no Aberto da Austrália (2016).