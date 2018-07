Bruno Soares perde na final de duplas em Torneio de Eastbourne

Atuando ao lado do austríaco Alexander Peya, o brasileiro Bruno Soares foi derrotado na final da chave de duplas masculinas do Torneio de Eastbourne, nesta sexta-feira, quando buscava o seu segundo título consecutivo após ter sido campeão em Queen''s no último domingo.

Cabeças de chave número 1 da competição inglesa preparatória para Wimbledon, Grand Slam que começa na próxima segunda, Soares e Peya acabaram superados pela parceria formada pelo filipino Treat Huey e pelo britânico Dominic Inglot, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 10/8 no super tie-break.

Atuais vice-líderes do ranking mundial, o brasileiro e o austríaco lutavam pelo segundo título nesta temporada e vinham embalados por sete vitórias seguidas. Mas não conseguiram confirmar favoritismo diante de Huey e Inglot, que levaram a melhor após uma hora e 25 minutos de confronto.

No primeiro set do duelo, Peya e Soares não aproveitaram nenhuma das quatro chances que tiveram de quebrar o saque dos rivais, que converteram um de três break points para assegurar a vantagem inicial de 7/5.

Em seguida, no segundo set, o brasileiro e o austríaco voltaram a sofrer uma quebra, mas aproveitaram duas de cinco oportunidades de ganhar games no serviço dos adversários para devolver o 7/5 que empatou o confronto.

Já no super tie-break, o filipino e o britânico abriram vantagem rapidamente e, após conseguirem três match points quando fizeram 9/6, chegaram a desperdiçar dois deles, mas depois fecharam a partida em 10/8.

SIMPLES

O francês Richard Gasquet confirmou a sua condição de primeiro cabeça de chave do torneio de simples em Eastbourne, nesta sexta-feira, e se garantiu na final do ATP 250 inglês realizado em quadras de grama. Ele avançou à decisão ao vencer o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

O rival de Gasquet na luta pelo título será o espanhol Feliciano López, que precisou jogar duas vezes nesta sexta-feira para chegar à final. Por causa do atraso da programação de quinta, motivado pela chuva, ele primeiro superou o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, ainda pelas quartas de final. Em seguida, o terceiro cabeça de chave da competição ainda exibiu o fôlego necessário para derrotar o norte-americano Sam Querrey por 6/4 e 7/6 (7/4).