Bruno Soares perde nas duplas e cai na segunda rodada em Stuttgart

Atuando ao lado do australiano John Peers, o brasileiro Bruno Soares foi eliminado nesta quinta-feira na segunda rodada do Torneio de Stuttgart. Cabeças de chave número 3 da chave de duplas do ATP 250 alemão realizado em quadras de grama, eles foram derrotados pelo austríaco Olivier Marach e pelo francês Fabrice Martin por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Sem poder contar na Alemanha com o seu parceiro atual no circuito profissional, o britânico Jamie Murray, afastado nesta semana por causa de compromissos pessoais, Soares tentava usar o torneio alemão para ganhar embalo rumo a Wimbledon, Grand Slam que começa no próximo dia 27, em Londres.

Na próxima semana, porém, Soares voltará a jogar ao lado de Murray no ATP 500 de Queen's, principal evento de preparação para Wimbledon. Antes disso, o brasileiro e Peers se despediram de Stuttgart em um jogo no qual conseguiram aproveitar apenas uma de sete chances de quebrar o saque de Marach e Martin, que converteram três de oito break points para vencer em sets diretos nesta quinta.

NA HOLANDA

Outra competição realizada em quadras de grama que serve como preparação para Wimbledon, o Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, definiu mais quatro classificados às quartas de final nesta quinta. O principal deles foi o espanhol David Ferrer, primeiro cabeça de chave, que estreou já na segunda rodada derrotando o israelense Dudi Sela por duplo 6/4.

Assim, o atual 14º colocado do ranking mundial se credenciou para enfrentar na próxima fase o luxemburguês Gilles Muller, sétimo pré-classificado, que em outro duelo do dia superou o espanhol Guillermo Garcia-Lopez por 7/5 e 6/1.

Outro tenista que se garantiu nas quartas de final nesta quinta foi o croata Ivo Karlovic, terceiro cabeça de chave, que bateu o holandês Igor Sijsling por duplo 7/6, com 7/4 e 7/5 nos tie-breaks. O seu próximo adversário será o francês Gilles Muller, que passou pelo russo Daniil Medvedev por 6/4 e 6/2.