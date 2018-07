Bruno Soares se sente adaptado à grama antes de disputar Wimbledon

EASTBOURNE - Bruno Soares esbanjou confiança após levantar o troféu do Torneio de Eastbourne nesta sexta-feira. O brasileiro, que mais uma vez formou dupla com o austríaco Alexander Peya, disse estar totalmente adaptado à grama às vésperas de jogar em Wimbledon - o Grand Slam britânico terá início na segunda-feira.

"Estamos muito bem adaptados à grama e super confiantes no nosso jogo. Pegamos uma chave dura e conseguimos nos impor em todos os jogos", comentou Bruno, que já havia sido vice-campeão do Torneio de Queen''s, também na grama, na semana passada. "Esta foi mais uma grande semana! Aproveitamos o embalo de Queen''s e jogamos muito bem todos os jogos".

Para o brasileiro, o título em Eastbourne coroou a grande preparação da dupla para Wimbledon. "A preparação para Wimbledon não poderia ter sido melhor. Disputamos dois torneios com um vice e um título. Agora é descansar e entrar com foco total na semana que vem", afirmou.

Soares faturou seu quarto título no ano ao vencer os ingleses Colin Fleming e Jonathan Marrey, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 10/8. Curiosamente, Soares havia conquistado o Torneio de Auckland, no começo do ano, justamente ao lado de Fleming.