Bruno Soares também é eliminado nas duplas mistas no US Open

Poucas horas após ser eliminado nas duplas masculinas, Bruno Soares caiu também nas duplas mistas no US Open, nesta terça-feira, em Nova York. Por coincidência, o brasileiro foi derrotado novamente pelo romeno Horia Tecau.

Soares e a húngara Timea Babos foram batidos pela dupla formada por Tecau e pela local CoCo Vandeweghe pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 10/8, em 1h06min de confronto. Mais cedo, Soares e o escocês Jamie Murray foram batidos por Tecau e pelo holandês Jean-Julien Rojer por 2 a 0.

Com as duas derrotas em sequência, Soares se despediu do quarto e último Grand Slam do ano. Atual campeão, ele defendia o título nas duplas masculinas. Eliminado nas quartas de final, perderá pontos que devem derrubá-lo da sétima para a décima colocação do ranking da ATP.

Com a vitória, Tecau e Vandeweghe avançaram à semifinal do US Open. Seus adversários na sequência serão justamente Murray, parceiro de Soares, e a suíça Martina Hingis.