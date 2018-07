Bruno Soares vai à final da chave de duplas em Valência

Desde que conquistou o título de duplas mistas no US Open, ao lado da russa Ekaterina Makarova, no começo de setembro, Bruno Soares vem colecionando grandes resultados no circuito. Ao lado de Peya, ele foi campeão em Kuala Lumpur e Tóquio. E, jogando com o também brasileiro Marcelo Melo, ganhou na semana passada o Torneio de Estocolmo. Agora, busca o troféu em Valência.

Na semifinal deste sábado, a dupla do brasileiro foi favorecida pelo desgaste de David Ferrer, que tinha jogado algumas horas antes na chave de simples, quando venceu o croata Ivan Dodig e avançou para a final contra o ucraniano Alexander Dolgopolov. Assim, os tenistas espanhóis não conseguiram segurar o ritmo de Bruno Soares e Peya e acabaram sendo eliminados do torneio.

Cabeças de chave número 2 do torneio de duplas em Valência, Bruno Soares e Peya já sabem quem irão enfrentar na final deste domingo. Os adversários serão outros dois tenistas da Espanha, David Marrero e Fernando Verdasco, que chegaram à decisão com a vitória na semifinal sobre o mexicano Santiago Gonzalez e o norte-americano Scott Lipsky por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 10/7.