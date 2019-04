Bruno Soares vai à semifinal e Marcelo Melo é eliminado nas duplas em Barcelona

A quinta-feira de confrontos da chave de duplas do Torneio de Barcelona contou com uma vitória e uma derrota de tenistas brasileiros. Atuando ao lado do britânico Jamie Murray, Bruno Soares garantiu vaga nas semifinais do ATP 500 realizado em quadras de saibro ao vencer o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Já Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot acabaram sendo eliminados pela parceria espanhola formada por Pablo Carreño Busta e Feliciano López ao caírem com parciais de 6/3 e 7/5.

Semifinalistas do último Masters 1000 de Montecarlo, Soares e Murray jogarão pela segunda semana seguida uma partida que vale vaga em uma decisão. Cabeças de chave número 2 desta disputa do evento espanhol, eles terão os seus próximos adversários definidos nesta sexta-feira. Serão os ganhadores do duelo da parceria do sul-africano Raven Klaasen e o britânico Joe Salisbury contra a dupla do austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic.

Para avançar às semifinais, o brasileiro e o britânico exibiram uma atuação segura nesta quinta-feira. Eles confirmaram todos os seus saques e ainda aproveitaram três de sete oportunidades de quebrar o serviço de Rojer e Tecau, eliminados em apenas 58 minutos de duelo.

Já Melo e Kubot não conseguiram justificar o status de principais cabeças de chave do torneio de duplas em Barcelona. Com uma atuação decepcionante, os dois não foram felizes em nenhuma das seis oportunidades que tiveram de ganhar games nos saques de Busta e López e viram os rivais converterem dois break points e fecharem o duelo em apenas 71 minutos.

Na semana passada, o brasileiro e o polonês também foram eliminados nas quartas de final em Montecarlo, onde caíram diante dos croatas Nikola Mektic e Franko Skugor. Curiosamente, eles perderam este duelo pelas mesmas parciais de 6/3 e 7/5 aplicadas agora pela parceria espanhola.

SIMPLES

Em um dos jogos pelo fim da programação do torneio de simples em Barcelona, o alemão Jan-Lennard Struff desbancou o favoritismo do grego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeça de chave, ao vencer por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/2. Assim, ele se credenciou para ser o rival de Rafael Nadal, principal candidato ao título, nas quartas de final. Horas mais cedo, o espanhol avançou ao bater o seu compatriota David Ferrer por duplo 6/3.

Outro espanhol que se garantiu na próxima fase no fim do dia foi Roberto Carballes, que passou pelo chileno Christian Garin por 6/4 e 7/6 (7/2) e agora terá pela frente o japonês Kei Nishikori, quarto pré-classificado. Já o argentino Guido Pella bateu o francês Benoit Paire por 7/5 e 6/3 e desafiará o favoritismo do austríaco Dominic Thiem, terceiro cabeça de chave, nas quartas de final.