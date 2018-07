Bruno Soares vence argentinos e avança às quartas de final nas duplas em Viena

Bruno Soares começou bem a sua participação no Torneio de Viena, ATP 500 disputado em quadras duras. Nesta terça-feira, o brasileiro e o britânico Jamie Murray estrearam com vitória sobre os argentinos Andres Molteni e Diego Schwartzman por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 24 minutos.

Murray e Soares já haviam se encontrado com os argentinos nesta temporada no Rio Open e também tinham vencido. Com o triunfo desta terça, o brasileiro e o britânico se habilitaram a enfrentar nas quartas de final em Viena o russo Karen Khachanov e o francês Lucas Pouille.

Diante de Molteni e Schwartzman na Áustria, Soares e Murray venceram fácil o primeiro set. Eles conseguiram duas quebras de serviço e salvaram os três break points dos adversários. A segunda parcial foi bem mais equilibrada, com cada dupla obtendo uma quebra de saque. Isso levou a definição do set para o tie-break, quando o brasileiro e o britânico foram superiores e asseguraram a vitória por 2 a 0.

Soares não é o único duplista brasileiro a participar do Torneio de Viena. Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot vão estrear diante do norte-americano John Isner e do canadense Daniel Nestor, enquanto Marcelo Demoliner e o norte-americano Sam Querrey terão pela frente os espanhóis Marc Lopez e Feliciano Lopez.

Em jogo encerrado nesta terça pela chave de simples da competição austríaca, o britânico Kyle Edmund (63º colocado no ranking) superou o espanhol David Ferrer (29º) por 6/2 e 7/6 (7/5).